РФ руководила антиукраинским информподрозделением, который распространял фейки о ВСУ и томосе . Фото: ТСН

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Сотрудники СБУ разоблачили деятельность антиукраинского информационного подразделения, созданного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ.

Деятельность антиукраинского подразделения, которое функционировало в Луганске, была разоблачена, а также установлены лица, которые занимались антиукраинской пропагандой, сообщил руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко во время брифинга.

Согласно данным правоохранителей, руководил подразделением «Сапфир» сотрудник штаба ВС РФ Александр Сазонов. Российский военный завербовал двух граждан Украины Екатерину Василину и Андрея Тимохина, занимающих должности в так называемых органах террористической ЛНР. Также в составе подразделения работали другие граждане Украины.

В рамках деятельности информационного подразделения было создано около 15-ти аккаунтов в соцсетях и 130-ти пабликов украинской и сепаратистской направленности. Указанные аккаунты использовались для распространения фейковых материалов, которые были выгодны России, а также для проникновения в интернет-сообщества, связанные с Вооруженными силами Украины.

Участники информационного подразделения также распространяли фейковые приказы Министерства обороны о прекращении выплат украинским военным, а также информацию относительно невозможности предоставления украинской церкви томоса. Согласно данным украинских правоохранителей, участники подразделения отчитывались о своей работе перед Главным управлением Генштаба РФ.

Сотрудники СБУ задержали четырех информаторов, которые работали на территории Донецкой и Луганской областей. Во время обысков были обнаруженыоколо 20 средств связи, а также камеры с видеозаписями передвижения украинской военной техники и флаги РФ и террористических республик.