Corvus corone, фото: Bernard Dupont

https://racurs.ua/ua/n120093-na-nashyh-ochah-v-ievropi-formuutsya-dva-vydy-voron-ucheni.html

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Два види європейських ворон, які виглядають досить різними, насправді не дуже сильно відрізняться один від одного й наразі лише перебувають у стадії розходження від одного виду. У Західній Європі це чорна ворона (Corvus corone), у Східні Європі — сіра ворона (Corvus cornix).

Обидва види пересікаються лише в дуже невеликій зоні, що проходить вздовж річки Ельба в Німеччині, де їхні представники іноді спарюються один із одним, в результаті чого на світ з’являються гібриди, здатні мати потомство. Це досить несподівано, оскільки багато гібридних видів є безплідними, повідомляє видання Science Alert.

Геномний аналіз 400 птахів обох видів показав, що Corvus corone і Corvus cornix майже не відрізняються з генетичної точки зору. Єдина істотна генетична відмінність між ними може бути знайдена в гені, відповідальному за окрас пір’я.

Видоутворення в низці випадків — це досить повільний еволюційний процес, котрий зазвичай займає досить багато часу. Це може відбуватися різними способами. У випадку ворон, вони почали розділятися з єдиного європейського виду.

Вчені вважають, що цей процес, ймовірно, почався протягом останнього льодовикового періоду, у період приблизно від 115 до 11,7 тис. років тому. Протягом цього часу чергувалися періоди насування й відступу льодовиків, які, ймовірно, змушували популяцію ворон розділятися.

Коли вони знову об'єдналися після потепління, виявилося, що між ними виникли відмінності.

«Скоріше за все, у східній популяції виникла мутація, яка наділила своїх носіїв світлішим, сірим оперенням», — зазначає еволюційний біолог Йохен Вольф з університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені.

Але замість того, щоб знову з'єднатися в одну популяцію, ворони розділилися на дві окремі групи, контактуючи лише в долині Ельби.

«Лише два головні гени, які разом кодують колір пір’я, різко відрізняються по обидва боки від гібридної зони — сірі алелі не зустрічаються на заході зони, а чорний алель відсутній у східному регіоні, — наголошує Вольф. — Це дуже сильна ознака того, що існує строгий відбір на основі кольору».

Це свідчить про те, що ворони вибирають партнерів за кольором, віддаючи перевагу схожим за забарвленням.

Нагадаємо, нещодавно вчені довели, що еволюція ніколи не припиняється.