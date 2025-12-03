Європейська комісія представила два шляхи фінансування України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210670-ievrokomisiya-predstavyla-dva-rishennya-dlya-finansuvannya-ukrayiny.html

Ракурс

Європейська комісія представила два шляхи фінансування України.

Європейці пропонують два шляхи, як залучити гроші на підтримку України у 2026−2027 роках. Ці кошти потрібні для покриття фінансових потреб упродовж наступних двох років, а саме — підтримки держбюджету, зміцнення оборонної промисловості, а також для продовження інтеграції України в європейську оборонно-промислову базу. Про це 3 грудня повідомила прес-служба Єврокомісії.

У Брюсселі пропонують:

надати позику від ЄС, яка буде спиратися на бюджет Євросоюзу («запас»);

репараційний кредит, за яким можна буде позичати залишки готівки у фінансових установах ЄС, які зберігають «заморожені» активи Центробанку РФ.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що репараційний кредит пропонують виділити «з надійними гарантіями», аби протидіяти реакції Москви. За її словами, була напружена дискусія з приводу позиції Бельгії. Саме в цій країні зберігається основна частина заморожених російських активів.

Ми дуже уважно вислухали побоювання Бельгії і врахували майже всі з них у нашій пропозиції, яка сьогодні перебуває на розгляді в рамках репараційного кредиту, — зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у вересні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС планує надати Україні 6 млрд євро з кредиту ERA, забезпеченого замороженими російськими активами, для вступу у «дронний альянс» з Україною.