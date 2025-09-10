Європейський Союз виділить 6 млрд євро на дрони для України. Фото:

Європейський Союз виділить кошти на масштабування виробництва українських дронів.

ЄС планує надати Україні 6 млрд євро з кредиту ERA, забезпеченого замороженими російськими активами, для вступу у «дронний альянс» з Україною. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у Європарламенті про стан справ у ЄС, передає «Укрінформ».

Європа надасть 6 млрд євро та укладе з Україною «дронний альянс». Україна має винахідливість, зараз їй потрібне масштабування. Разом ми можемо забезпечити його, щоб Україна зберегла перевагу, а Європа зміцнила свою, — заявила вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що безпілотники завдають понад дві третини втрат військовій техніці Збройних сил Росії. Натомість Євросоюз може використати потужності власної промисловості для підтримки України.

За її словами, кредит на репарації надаватиметься на основі процентів із заморожених російських активів. Україна зможе повернути гроші лише після того, як Москва сплатить репарації.

Нагадаємо, держави-учасниці коаліції дронів, яку створили з ініціативи Великої Британії та Латвії, зобов’язалися до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 млрд євро на підтримку Збройних сил України. Ці гроші спрямують на централізовані закупівлі БпЛА, а також на заходи з підтримки України на національному рівні.

