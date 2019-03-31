Президентом Словаччини з великою перевагою стала громадська активістка і адвокат. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n120094-prezydentom-slovachchyny-z-velykou-perevagou-stala-gromadska-aktyvistka-i-advokat.html

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Президентом Словаччини вчора стала громадянська активістка з ліволіберальними поглядами Зузана Чапутова. За неї громадяни віддали 58,4% голосів. Суперником Чапутової був заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, який набрав лише 41,59%.

Інформація про перемогу Чапутової стала відома вчора, після підрахунку всіх бюлетенів. Чапутова балотувалася від позапарламентської партії «Прогресивна Словаччина», в той час як Мароша Шефчовича підтримувала правляча партія країни «Напрямок — соціальна демократія». Заступник голови Єврокомісії визнав свою поразку і привітав 45-річну Чапутову з перемогою. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Під час першого туру відрив між Чапутовою і Шефчовичем був більш помітний. Після підрахунку голосів 16 березня виявилося, що активістка набрала 40,6%, в той час як члену Єврокомісії виборці віддали лише 18,6% голосів.

Зузана Чапутова брала участь в масових демонстрація проти корупції, які охопили країну після вбивства словацького журналіста Яна Кучака. Чоловіка і його наречену застрелили в лютому минулого року у власному будинку. Останній матеріал, над яким працював Кучак, був присвячений зв’язку між наближеними прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо та італійськими підприємцями, які співпрацювали з мафією. Статтю видали вже після вбивства журналіста.

Зазначимо, що масові протести через вбивство Кучака привели до відставки глави Словаччини, його помічників, шефа поліції, голови МВС і міністра культури. Їх звинуватили в тому, що розслідування вбивства журналіста не ведеться належним чином.

Раніше повідомлялося, що відповідальність за вбивство Кучака поклали на мультимільйонера Словаччини, якому вже пред’явили звинувачення.