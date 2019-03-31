Вибори президента: запрацювали перші дільниці за кордоном, українці Китаю вже голосують / Фото: То є Львів.

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Голосування на виборах президента, завдяки різниці у часі, розпочали українці з Австралії, а також Китаю. За інформацією очільника департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергія Погорельцева, перша закордонна виборча дільниці в австралійській Канберрі запрацювала ще 30 березня о 23.00 за київським часом. Голосування на цій дільниці завершується об 11.00 31 березня.

Також працюють і виборчі дільниці на території Китаю.

«Їдемо в Шанхай реалізовувати своє право голосу. І ви довго не спіть», — написала у Facebook українка Юлія Смаль, яка мешкає у Китаї.

Згодом вона додала світлину з виборчої дільниці.

Нагадаємо, українці за кордоном можуть проголосувати на 101-й виборчій дільниці у 72 країнах. Майже всі дільниці створено при посольствах і консульствах України. Найбільша закордонна виборча дільниця утворена у Молдові, де зареєстровано понад 52 тис. виборців, а найменша — у Косові. Загалом ЦВК передала на закордонні дільниці понад 420 тис. бюлетенів. Вибори президента завершаться після закриття останньої дільниці у Сан-Франциско. Там громадяни України голосуватимуть до 6.00 за Києвом 1 квітня.