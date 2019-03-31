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В Україні сім виборчих дільниць не відкрилися вчасно. Фото: RT

В Україні сім виборчих дільниць не відкрилися вчасно (ФОТО)

31 бер 2019, 10:51
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В Україні сім виборчих дільниць не відкрилися до старту виборів президента. На місцях голосування були зафіксовані невеликі порушення, в зв’язку з якими правоохоронці проведуть першу перевірку.

На двох дільницях Києва виникли стандартні проблеми: в одній співробітник забув ключі, а в другій запізнився голова виборчої дільниці. У Херсонській, Київській та Запорізькій областях не відкрилися вчасно по одній ділянці в кожній, а в Одеській області таких нарахували дві. Про це повідомив під час брифінгу Міністерства внутрішніх справ голова Національної поліції Сергій Князєв, передає «112 Україна».

У Вишневому була зачинена о 8.30. Фото: Twitter/UKRINFORM

У зазначених областях були зафіксовані такі незначні проблеми, як відсутність контрольних талонів для урн. Представники ЦВК в цьому випадку повинні доставити талони, склеїти їх і скласти акт про порушення. Тільки після цього в зазначених пунктах запустять голосування.

Правоохоронці будуть щогодини збирати та оновлювати інформацію про кількість правопорушень на виборах. Згідно з останніми даними МВС, з початку виборів було отримано 25 заяв про порушення.

Остання інформація щодо порушень на виборах. Фото: Twitter/MVS

Раніше повідомлялося, що перша виборча дільниця відкрилася в Австралії. Там українці почали голосувати близько 23.00 за київським часом.


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