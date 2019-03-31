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Ракурс
Тимошенко, Бойко та Вілкул проголосували на виборах президента / Фото: Скрін YouTube

Тимошенко, Бойко та Вілкул проголосували на виборах президента (ВІДЕО)

31 бер 2019, 11:02
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Кандидати у президенти лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, представник «Опозиційного Блоку» Олександр Вілкул і кандидат від «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко вже проголосували на виборах президента.

На виборчу дільницю Юлія Тимошенко завітала зі своїм чоловіком.

«Я вірю, що сьогодні починається новий історичний період. Наразі Україна перебуває в бідності. Але сьогодні ми повинні поставити крапку. Слава Україні!» — сказала Юлія Тимошенко після голосування.

Також вже проголосували колишні регіонали Олександр Вілкул і Юрій Бойко.

«Я проголосував за мир і розвиток, сильну економіку і гідне життя людей. Закликаю всіх прийти сьогодні на дільниці», — написав у Facebook Вілкул.

Нагадаємо, перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00. «Ракурс» стежить за перебігом волевиявлення та встановленням результатів першого туру виборів.

Джерело: Ракурс


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