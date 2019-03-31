Погода в Украине 1 апреля: будет тепло, но с переменной облачностью. Фото: Наше місто

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Погода в Украине 1 апреля, согласно прогнозу, будет теплой, но с переменной облачностью. На всей территории Украины не будет осадков.

Столбики термометров поднимутся до 17−19° тепла днем, а ветер будет северный и северо-восточный со скоростью 7−12 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 1 апреля будет солнечной, осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью будет колебаться от 5° до 7° выше нуля, а днем ​​поднимется до 10−12° тепла.

В Львове 1 апреля будет тепло и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем ​​- 8−10° выше нуля.

Погода в Днепре завтра будет теплой, осадки не ожидаются. Ночью станет теплее, температура воздуха будет колебаться от 4° до 6° тепла. Днем температура поднимется до 14−16° тепла.

В Харькове 1 апреля синоптики прогнозируют теплую погоду. Столбики термометров ночью опустятся до 3−5° тепла, а днем ​​потеплеет до 14−16° выше нуля.

Погода в Одессе завтра будет теплой, на небе переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до 6−8° выше нуля, а днем ​​поднимется до 14−16° тепла.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 апреля ожидается неспокойная. В первой половине дня обещают краткосрочную слабую магнитную бурю, а затем небольшие возмущения магнитосферы Земли в течение всего дня.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу, с сегодняшнего дня начинается потепление в Украине.