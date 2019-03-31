Погода в Україні 1 квітня: буде тепло, але з мінливою хмарністю. Фото: Наше місто

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Погода в Україні 1 квітня, згідно з прогнозом, буде теплою, але з мінливою хмарністю. На всій території України не буде опадів.

Стовпчики термометрів піднімуться до 17−19° тепла вдень, а вітер буде північний і північно-східний зі швидкістю 7−12 м/с, повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Києві 1 квітня буде сонячною, опади не передбачаються. Температура повітря вночі коливатиметься від 5° до 7° вище нуля, а вдень підніметься до 10−12° тепла.

У Львові 1 квітня буде тепло і сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля.

Погода в Дніпрі завтра буде теплою, опади не очікуються. Вночі стане тепліше, температура повітря буде коливатися від 4° до 6° тепла. Вдень температура підніметься до 14−16° тепла.

У Харкові 1 квітня синоптики прогнозують теплу погоду. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 3−5° тепла, а вдень потеплішає до 14−16° вище нуля.

Погода в Одесі завтра буде теплою, на небі мінлива хмарність. Температура повітря вночі опуститься до 6−8° вище нуля, а вдень підніметься до 14−16° тепла.

Геомагнітна обстановка в Києві 1 квітня очікується неспокійна. У першій половині дня обіцяють короткострокову слабку магнітну бурю, а потім невеликі хвилювання магнітосфери Землі протягом усього дня.

Раніше повідомлялося, що, згідно з прогнозом, з сьогоднішнього дня починається потепління в Україні.