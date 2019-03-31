Выборы президента: Владимир Зеленский отдал свой голос / Фото: rbc.ua

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Владимир Зеленский сегодня проголосовал на выборах президента Украины. Соответствующее видео с шоуменом, который решил стать политиком, обнародовала в Facebook «Команда Зеленского».

После голосования он пообщался с журналистами. По мнению комика, в Украине начинается «новая жизнь без коррупции, взяток».

«Не знаю, может и сам, но пусть решает страна», — ответил Зеленский на вопрос о том, с кем, по его мнению, он выйдет во второй тур президентских выборов.

Напомним, недавно кандидаты в президенты Зеленский и Петр Порошенко не пришли на дебаты на общественном телеканале «UA: Первый».

Ранее сегодня уже проголосовали кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Олег Ляшко и Александр Вилкул.

Напомним, сегодня украинцы голосуют за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) обнародуют сразу после завершения голосования.