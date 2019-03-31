Владимир Гройсман, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместе с женой проголосовал на выборах президента на избирательном участке в Виннице.

«В добрый час!» — с такими словами премьер опустил бюллетень в избирательную урну.

По словам Гройсмана, он проголосовал за того кандидата, с которым он связывает успешное будущее Украины.

Также свой голос на президентских выборах уже отдал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он голосовал на избирательном участке, расположенном возле парламента в Доме офицеров, сообщает издание «Украинская правда».

«Я проголосовал за победу Украины на всех фронтах, — отметил Парубий. — Избирая президента, мы избираем главнокомандующего».

По словам политика, он не сомневается в победе кандидата, которого поддержал.

Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк избирательный участок пришел вместе с женой, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам экс-премьера, даже перед участком он еще раздумывал, которого из кандидатов поддержать.

По мнению Яценюка, выборы пройдут в два тура. Сегодняшнее голосование он охарактеризовал как «полуфинал».

«Через три недели мы будем знать финалиста», — отметил политик.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко несколько часов назад проголосовал на одном из участков в Печерском районе Киева.