Выборы президента: как голосовали Гройсман, Яценюк и Парубий (ВИДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/n120118-vybory-prezidenta-progolosovali-groysman-yacenuk-i-parubiy-video-foto.htmlРакурс
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместе с женой проголосовал на выборах президента на избирательном участке в Виннице.
«В добрый час!» — с такими словами премьер опустил бюллетень в избирательную урну.
По словам Гройсмана, он проголосовал за того кандидата, с которым он связывает успешное будущее Украины.
Также свой голос на президентских выборах уже отдал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он голосовал на избирательном участке, расположенном возле парламента в Доме офицеров, сообщает издание «Украинская правда».
«Я проголосовал за победу Украины на всех фронтах, — отметил Парубий. — Избирая президента, мы избираем главнокомандующего».
По словам политика, он не сомневается в победе кандидата, которого поддержал.
Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк избирательный участок пришел вместе с женой, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
По словам экс-премьера, даже перед участком он еще раздумывал, которого из кандидатов поддержать.
По мнению Яценюка, выборы пройдут в два тура. Сегодняшнее голосование он охарактеризовал как «полуфинал».
«Через три недели мы будем знать финалиста», — отметил политик.
Напомним, действующий президент Петр Порошенко несколько часов назад проголосовал на одном из участков в Печерском районе Киева.