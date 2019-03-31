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Ракурс
В Италии проходит массовая демонстрация против запрета абортов и однополых браков. Фото: global_project

В Италии проходит массовая демонстрация против запрета абортов и однополых браков (ФОТО, ВИДЕО)

31 мар 2019, 14:38
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В Италии около 30 тыс. человек вышли на демонстрацию против запрета абортов и однополых браков. Жители Вероны возмущены тем, что в их городе проводится Всемирный конгресс семей, который, по мнению активистов, хочет ограничить права женщин.

Манифестанты вышли на улицы города с плакатами «Решаю я» и «Добро пожаловать в Средние века». Женщины Италии полагают, что семейное законодательство отнимет у них с трудом завоеванные права, которые уже укоренились в обществе. Об этом сообщает CNN.

В Италии массово выступают против запрета абортов. Фото: Krish_kumar22

В свою очередь, члены конгресса полагают, что, если они напомнят женщинам о ценности семьи, итальянки смогут обрести настоящую свободу и баланс между работой и личной жизнью.

В Италии около 30 тыс. человек вышли на демонстрацию против запрета абортов

Массовая демонстрация уже получила реакцию официальных властей. Вице-премьер страны Маттео Сальвини уверяет, что на встрече не обсуждается запрет абортов. Тем временем оппозиционная Демократическая партия настойчиво называет конгресс шагом в прошлое.

Издание отмечает, что после встреч конгресса в Испании, Австралии, Польше и Македонии в 2013 году наблюдались попытки ограничить права на аборт, а также права гомосексуалистов.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ирландии парламент поддержал легализацию абортов, запрещенных с 1983 года.

Источник: Ракурс


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