Выборы в Украине: под ЦИК собралась сотня неизвестных. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n120116-vybory-prezidenta-pod-cik-sobralas-sotnya-neizvestnyh-foto.html

Ракурс

Возле здания Центральной избирательной комиссии собираются молодые парни. Их количество равно 100.

О цели своего сбора молодые парни не говорят. Некоторые заявили, что пришли «отдыхать» под здание ЦИК, сообщает корреспондент «Громадського».

Впрочем, молодые люди рассказали, что приехали в Киев из разных городов Украины, чтобы проконтролировать процесс выборов и предотвратить фальсификацию.

Ранее сообщалось, что в помещение участка в Борзне Черниговской области бросили зажигательную смесь. В результате происшествия никто не пострадал, процесс голосования не прерывался.

Напомним, что сегодня, 31 марта, в 8.00 открылись избирательные участки, которые будут работать до 20.00. В течение этого времени украинцы смогут проголосовать за одного из 39 кандидатов в президенты. По состоянию на 11.00 на выборах президента уже проголосовали 16,33% украинских избирателей. Самая высокая явка в Луганской и Запорожской областях.