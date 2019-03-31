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Зажигательную смесь бросили в помещение избирательного участка на Черниговщине / Фото: 24 Канал

Зажигательную смесь бросили в помещение избирательного участка на Черниговщине — МВД

31 мар 2019, 11:52
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Во время голосования на выборах президента Украины в помещение одного из избирательных участков города Борзна в Черниговской области неизвестный бросил зажигательную смесь. Инцидент произошел в 10.50. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба МВД.

«Мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10.51 возгорание удалось ликвидировать», — добавили правоохранители.

В результате этого происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался.

В МВД добавили, что по состоянию на 11.00 в полицию поступило 151 заявление, связанное с избирательным процессом. По одному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158−2 (фальсификация избирательных документов) в Херсонской области.

Напомним, сегодня украинцы голосуют за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) обнародуют сразу после завершения голосования.

Источник: Ракурс


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