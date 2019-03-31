НАТО может противопоставить России мощнейшее оружие. Фото: businessinsider

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НАТО может ударить по России мощнейшим оружием в случае развертывания полномасштабной войны. Эксперты назвали самые опасные виды вооружения, среди которых американская техника и созданное вместе с европейцами оружие.

В списке самого опасного вооружения НАТО эксперты упомянули американский стелс-истребитель F-35 Lightning II (пятое поколение), а также многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon, который американцы создали совместно с европейцами. Перечень мощного вооружения сообщается в статье американского издания Business Insider.

Против РФ специалисты предложили также использовать бомбардировщики B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52. Данное вооружение базируется в Европе и может помочь сдержать противника в оперативном режиме.

Для обезвреживания российских подлодок НАТО может использовать противолодочный самолет P-8A Poseidon (США), который является одним из лучших охотников за подводными суднами. Наряду с ним находятся также фрегаты Франции, Норвегии. Италии, Испании и Дании.

Не забыли эксперты также немецкий боевой танк Leopard 2, американские вертолет AH-64 Apache и авианосцы Nimitz. Отдельно отметим систему противовоздушной обороны Patriot, а также подводную лодку класса Virginia.

Ранее сообщалось, военные США вернулись к стратегии быстрого развертывания времен холодной войны. Непредсказуемые движения войск должны оказать эффект сдерживания противника.