НАТО може протиставити Росії найпотужнішу зброю. Business Insider

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НАТО може вдарити по Росії найпотужнішою зброєю в разі розгортання повномасштабної війни. Експерти назвали найнебезпечніші види озброєння, зокрема, американську техніку і створену разом з європейцями зброю.

У списку найнебезпечнішого озброєння НАТО експерти згадали американський стелс-винищувач F-35 Lightning II (п'яте покоління), а також багатоцільовий винищувач Eurofighter Typhoon, який американці створили спільно з європейцями. Перелік потужного озброєння повідомляється в статті американського видання Business Insider.

Проти РФ фахівці запропонували також використати бомбардувальники B-1B Lancer, B-2 Spirit і B-52. Це озброєння базується в Європі і може допомогти стримати противника в оперативному режимі.

Для знешкодження російських підводних човнів НАТО може використати протичовновий літак P-8A Poseidon (США), який є одним з кращих мисливців за підводними суднами. На одному щавлі з ним перебувають фрегати Франції, Норвегії. Італії, Іспанії та Данії.

Не забули експерти також німецький бойовий танк Leopard 2, американські вертоліт AH-64 Apache і авіаносці Nimitz. Окремо зазначимо систему протиповітряної оборони Patriot, а також підводний човен класу Virginia.

Раніше повідомлялося, військові США повернулися до стратегії швидкого розгортання часів холодної війни. Непередбачувані рухи військ повинні створити ефект стримування противника.