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Запальну суміш кинули у приміщення виборчої дільниці на Чернігівщині / Фото: 24 Канал

Запальну суміш кинули у приміщення виборчої дільниці на Чернігівщині — МВС

31 бер 2019, 11:52
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Під час голосування на виборах президента України в приміщення однієї із виборчих дільниць міста Борзна на Чернігівщина невідомий пожбурив запальну суміш. Інцидент стався о 10.50. Про це повідомляє у Twitter прес-служба МВС.

«Чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10.51 загоряння ліквідовано», — додали правоохоронці.

Внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся.

Чоловіка затримано, він дає пояснення слідчому щодо мотивів свого правопорушення. Вирішується питання про початок кримінального провадження відповідно до ст. 296 КК України (хуліганство).

В МВС додали, що станом на 11.00 до поліції надійшла 151 заява, пов’язана з виборчим процесом. За одним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158−2 (фальсифікація виборчих документів) у Херсонській області.

Нагадаємо, перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Джерело: Ракурс


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