Вибори в Україні: під ЦВК зібралася сотня невідомих. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n120116-vybory-prezydenta-pid-cvk-zibralasya-sotnya-nevidomyh-foto.html

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Біля будівлі Центральної виборчої комісії збираються молоді хлопці. Їхня кількість дорівнює 100.

Про мету свого збору молоді хлопці не говорять. Вони заявили, що прийшли «відпочивати» під будівлю ЦВК, повідомляє кореспондент «Громадського».

Утім, деякі з них розповіли, що приїхали до Києва з різних міст України, щоб проконтролювати процес виборів та запобігти фальсифікаціям.

Раніше повідомлялось, що у приміщення дільниці у Борзні Чернігівської області кинули запальну суміш. Внаслідок події ніхто не постраждав, процес голосування не припиняли.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 березня, о 8.00 відкрились виборчі дільниці, які працюватимуть до 20.00. Протягом цього часу українці зможуть проголосувати за одного з 39 кандидатів у президенти. Станом на 11.00 на виборах президента вже проголосували 16,33% українських виборців. Найвища явка у Луганській та Запорізькій областях.