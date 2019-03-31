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Ракурс
Поліція Чернігівщини перевіряє повідомлення про намір “підірвати штаби одного з кандидатів” / Фото: ЛІГА.net

Вибори президента: поліція Чернігівщини перевіряє повідомлення про намір «підірвати штаби одного з кандидатів» (ФОТО)

31 бер 2019, 13:44
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У день голосування на виборах в Чернігівській області до поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, який погрожував підірвати штаби одного з кандидатів у президенти у випадку неприпинення підкупу виборців. Про це у Twitter інформує прес-служба МВС.

«О 12.10 до поліції зателефонував невідомий чоловік, який повідомив про те, що у випадку неприпинення підкупу виборців о 13.00 він підірве штаби одного із кандидатів», — зазначають у МВС.

Нацполіція та працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій проводять перевірки за вказаними адресами.

Також нагадаємо, раніше сьогодні «Ракурс» повідомляв, що на Чернігівщині під час голосування на президентських виборах в приміщення однієї із виборчих дільниць міста Борзна невідомий пожбурив запальну суміш. Зараз стало відомо, що цей чоловік дає пояснення правоохоронцям, його затримано. Запальну суміш нетверезий виборець кинув у бік кабінок для голосування з погрозами «я вас підпалю». Вогонь одразу ж загасили, а виборчий процес на дільниці не переривали.

Запальну суміш кинули у приміщення виборчої дільниці на Чернігівщині — МВС

Запальну суміш кинули у приміщення виборчої дільниці на Чернігівщині — МВС

Перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Джерело: Ракурс


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