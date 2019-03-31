Вибори президента: на Одещині голова виборчої комісії вдарив виборця, а член комісії прийшла сп’яніла. Фото: УНИАН

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В Одесі голова виборчої комісії на дільниці у Київському районі вдарив виборця. Чоловік звернувся з заявою до поліції. Правоохоронці розпочали провадження за фактом вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисле легке тілесне ушкодження).

Тим часом жителі Ізмаїльського району Одещини звернулись до поліції через те, що їм не дозволяють голосувати. Усі виборці, які прийшли до дільниці були відправлені додому через тимчасове призупинення роботи пункту. Як виявилося, проблема виникла через невідповідність номеру на печатці дільниці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці почали провадження за ч. 1 ст. 157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача).

Стало відомо, що на одній з дільниці Одеси жінка порвала бюлетень. Спочатку одеситка намагалася винести документ з дільниці у сумочці, але, коли її зупинили члени комісії, вона дістала його і порвала. Після скоєного жінка зазначила, що їй немає за кого голосувати.

Між іншим, у Подільську члена виборчої комісії відсторонили через алкогольне сп’яніння. Відносно порушниці правоохоронці склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 179 КУпАП (розпивання спиртних напоїв на виробництві).

Зазначимо, що станом на 12.00 правоохоронці Одещини зафіксували 43 звернення з приводу ймовірного порушення виборчого законодавства.

Раніше повідомлялося, що на одній із виборчих дільниць на Чернігівщині невідомий пожбурив запальну суміш.