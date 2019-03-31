Выборы президента: в Одесской области председатель избирательной комиссии ударил избирателя, а член комиссии пришла пьяная. Фото: УНИАН

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В Одессе председатель избирательной комиссии на участке в Киевском районе ударил избирателя. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Правоохранители начали производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Между тем жители Измаильского района Одесской области обратились в полицию из-за того, что им не разрешают голосовать. Все избиратели, которые пришли в участок были отправлены домой из-за временного приостановления работы пункта. Как оказалось, проблема возникла из-за несоответствия номера на печати участка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

Стало известно, что на одном из участков Одессы женщина порвала бюллетень. Сначала одесситка пыталась вынести документ из участка в сумочке, но, когда ее остановили члены комиссии, она достала его и порвала. После совершенного женщина отметила, что ей не за кого голосовать.

Между прочим, в Подольске члена избирательной комиссии отстранили из-за алкогольного опьянения. Относительно нарушительницы правоохранители составили админпротокол по ч. 1 ст. 179 КУоАП (распитие спиртных напитков на производстве).

Отметим, что по состоянию на 12.00 правоохранители Одесской области зафиксировали 43 обращения по поводу вероятного нарушения избирательного законодательства.

Ранее сообщалось, что в одном из избирательных участков на Черниговщине неизвестный бросил зажигательную смесь.