Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Полиция Черниговщины проверяет сообщение о намерении «взорвать штабы одного из кандидатов» / Фото: ЛигаБизнесИнформ

Выборы президента: полиция Черниговщины проверяет сообщение с угрозой «взорвать штабы одного из кандидатов» (ФОТО)

31 мар 2019, 13:44
999

В день голосования на выборах в Черниговской области в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины, который угрожал взорвать штабы одного из кандидатов в президенты в случае не прекращения подкупа избирателей. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба МВД.

«В 12.10 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае не прекращения подкупа избирателей в 13.00 он подорвет штабы одного из кандидатов», — отмечают в МВД.

Нацполиция и работники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят проверки по указанным адресам.

Также ранее сегодня «Ракурс» сообщал, что на Черниговщине во время голосования на президентских выборах в помещение одного из избирательных участков города Борзна неизвестный бросил зажигательную смесь. Сейчас стало известно, что этот мужчина дает объяснения правоохранителям, он задержан. Зажигательную смесь нетрезвый избиратель бросил в сторону кабинок для голосования с угрозами «я вас подожгу». Огонь сразу же потушили, а избирательный процесс на участке не прерывали.

Зажигательную смесь бросили в помещение избирательного участка на Черниговщине — МВД

Зажигательную смесь бросили в помещение избирательного участка на Черниговщине — МВД

Напомним, сегодня украинцы голосуют за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) обнародуют сразу после завершения голосования.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Жена Гриценко проголосовала со второй попытки

Украинцы выбирают нового президента. Жена одного из кандидатов Анатолия Гриценко не смогла проголосовать, прибыв утром на избирательный участок, поскольку член избиркома не нашел ее в списках избирателей. Позже ей это все же удалось

Новости Украины
14:45