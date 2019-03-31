Полиция Черниговщины проверяет сообщение о намерении «взорвать штабы одного из кандидатов» / Фото: ЛигаБизнесИнформ

https://racurs.ua/n120115-vybory-prezidenta-policiya-chernigovschiny-proveryaet-soobschenie-s-ugrozoy-vzorvat-shtaby.html

Ракурс

В день голосования на выборах в Черниговской области в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины, который угрожал взорвать штабы одного из кандидатов в президенты в случае не прекращения подкупа избирателей. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба МВД.

«В 12.10 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае не прекращения подкупа избирателей в 13.00 он подорвет штабы одного из кандидатов», — отмечают в МВД.

Нацполиция и работники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят проверки по указанным адресам.

Также ранее сегодня «Ракурс» сообщал, что на Черниговщине во время голосования на президентских выборах в помещение одного из избирательных участков города Борзна неизвестный бросил зажигательную смесь. Сейчас стало известно, что этот мужчина дает объяснения правоохранителям, он задержан. Зажигательную смесь нетрезвый избиратель бросил в сторону кабинок для голосования с угрозами «я вас подожгу». Огонь сразу же потушили, а избирательный процесс на участке не прерывали.

Напомним, сегодня украинцы голосуют за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) обнародуют сразу после завершения голосования.