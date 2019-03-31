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Ракурс
В Італії проходить масова демонстрація проти заборони абортів та одностатевих шлюбів. Фото: global_project

В Італії проходить масова демонстрація проти заборони абортів та одностатевих шлюбів (ФОТО, ВІДЕО)

31 бер 2019, 14:38
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В Італії близько 30 тис. осіб вийшли на демонстрацію проти заборони абортів та одностатевих шлюбів. Жителі Верони обурені тим, що в їхньому місті проводиться Всесвітній конгрес сімей, який, на думку активістів, хоче обмежити права жінок.

Маніфестанти вийшли на вулиці міста з плакатами «Вирішую я» і «Ласкаво просимо до Середньовіччя». Жінки Італії вважають, що сімейне законодавство відніме у них насилу завойовані права, які вже вкоренилися в суспільстві. Про це повідомляє CNN.

В Італії проходить масова демонстрація проти заборони абортів. Фото: Krish_kumar22

У свою чергу, члени конгресу вважають, що, якщо вони нагадають жінкам про цінності сім’ї, італійки зможуть знайти справжню свободу і баланс між роботою та особистим життям.

В Італії близько 30 тис. осіб вийшли на демонстрацію проти заборони абортів

Масова демонстрація вже отримала реакцію офіційної влади. Віце-прем'єр країни Маттео Сальвіні запевняє, що на зустрічі не обговорюється заборона абортів. Тим часом опозиційна Демократична партія наполегливо називає конгрес кроком в минуле.

Видання зазначає, що після зустрічей конгресу в Іспанії, Австралії, Польщі та Македонії в 2013 році спостерігалися спроби обмежити права на аборт, а також права гомосексуалістів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Ірландії парламент підтримав легалізацію абортів, заборонених з 1983 року.

Джерело: Ракурс


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