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Явка на выборах президента: Луганщина и Запорожье в лидерах по активности / Фото: Скрін YouTube

Явка на выборах президента: Луганщина и Запорожье в лидерах по активности (ИНФОГРАФИКА)

31 мар 2019, 12:42
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Явка на выборах президента Украины по состоянию на 11.00 составила 16,33%. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. По информации на 12.38 ЦИК получил информацию о явке со 164-х округов.

Самая высокая явка избирателей наблюдается в Луганской и Запорожской областях, где уже проголосовали 20,61% и 20,59% украинцев соответственно.

Самая низкая явка на выборах президента зафиксирована в Закарпатской области — лишь 8,3%.

Явка на выборах президента: Луганщина и Запорожье в лидерах по активности

Напомним, явку на выборах в Центризбиркоме будут сообщать трижды в сутки на основе данных количества бюллетеней для голосования, которые получили избиратели. В следующий раз эту информацию обнародуют в 15.00, 20.00 и не позднее 21.30.

Ранее социологи прогнозировали явку на президентских выборах в 2019 году на уровне 2014 года, около 59,5%.

Напомним, сегодня украинцы голосуют за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) обнародуют сразу после завершения голосования.

Источник: Ракурс


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