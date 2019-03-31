Явка на виборах президента: найактивніше голосують Луганщина та Запоріжжя / Фото: Скрін YouTube

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Явка на виборах президента України станом на 11.00 склала 16,33%. Про це інформує прес-служба Центральної виборчої комісії. За інформацією на 12.38 ЦВК отримала інформацію про явку зі 164-х округів.

Найвища явка виборців спостерігається у Луганській та Запорізькій областях, де вже проголосували 20,61% та 20,59% українців відповідно.

Найнижча явка на виборах президента зафіксована у Закарпатській області — лише 8,3%.

Нагадаємо, явку на виборах у Центрвиборчкомі будуть повідомляти тричі за добу за даними про кількість бюлетенів для голосування, які отримали виборці. Наступного разу ці дані оприлюднять о 15.00, 20.00 та не пізніше 21.30.

Раніше соціологи прогнозували явку на президентських виборах у 2019 році на рівні 2014 року, близько 59,5%.

Нагадаємо, перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.