Явка виборців становить 45,11% — дані ЦВК станом на 15.00. Фото: Юрій Конкевич / Ракурс

https://racurs.ua/ua/n120123-yavka-vyborciv-stanovyt-43-46-centrvyborchkom.html

Ракурс

Явка виборців на президентських виборах, які сьогодні тривають в Україні, становить 45,11%. Це дані станом на 15.00.

Центральна виборча комісія надала оновлену інформацію щодо активності виборців у всіх регіонах.

Найактивнішими є жителі Запорізької області — вже проголосували 49,09% виборців. Далі йдуть Чернігівська (48,69%), Дніпропетровська (48,74%) та Полтавська (48,84%) області.

Останні дані ЦВК щодо активності виборців у регіонах України Регіон Активність виборців на 11 годину (%) Активність виборців на 15 годину (%) Пo Україні 16,63 45,11 Пo Україні (без врахування ЗВО) 16,63 45,11 Вінницька область 16,98 46,34 Волинська область 14,82 48,21 Дніпропетровська область 19,49 48,74 Донецька область 18,17 44,35 Житомирська область 16,28 47,13 Закарпатська область 8,3 29,35 Запорізька область 20,74 49,09 Івано-Франківська область 11,51 38,52 Київська область 17,81 46,81 Кіровоградська область 20,05 47,08 Луганська область 20,6 44,49 Львівська область 12,4 41,18 Миколаївська область 19 45,8 Одеська область 14,74 41,75 Полтавська область 20,35 48,84 Рівненська область 14,1 46,74 Сумська область 19,2 48,1 Тернопільська область 12,46 42,49 Харківська область 17,09 45,98 Херсонська область 18,88 43,78 Хмельницька область 16,68 46,94 Черкаська область 19,7 47,46 Чернівецька область 10,43 36,16 Чернігівська область 20 48,69 м. Київ 15,6 46,47

Нагадаємо, станом на 11.00 явка виборців в Україні становила 16,33%. Найактивніше голосували жителі Луганської та Запорізької областей.