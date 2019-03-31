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Явка виборців становить 45,11% — дані ЦВК станом на 15.00. Фото: Юрій Конкевич / Ракурс
Явка виборців становить 45,11% — Центрвиборчком (оновлено)https://racurs.ua/ua/n120123-yavka-vyborciv-stanovyt-43-46-centrvyborchkom.htmlРакурс
Явка виборців на президентських виборах, які сьогодні тривають в Україні, становить 45,11%. Це дані станом на 15.00.
Центральна виборча комісія надала оновлену інформацію щодо активності виборців у всіх регіонах.
Найактивнішими є жителі Запорізької області — вже проголосували 49,09% виборців. Далі йдуть Чернігівська (48,69%), Дніпропетровська (48,74%) та Полтавська (48,84%) області.
|Регіон
|Активність виборців на 11 годину (%)
|Активність виборців на 15 годину (%)
|Пo Україні
|16,63
|45,11
|Пo Україні (без врахування ЗВО)
|16,63
|45,11
|Вінницька область
|16,98
|46,34
|Волинська область
|14,82
|48,21
|Дніпропетровська область
|19,49
|48,74
|Донецька область
|18,17
|44,35
|Житомирська область
|16,28
|47,13
|Закарпатська область
|8,3
|29,35
|Запорізька область
|20,74
|49,09
|Івано-Франківська область
|11,51
|38,52
|Київська область
|17,81
|46,81
|Кіровоградська область
|20,05
|47,08
|Луганська область
|20,6
|44,49
|Львівська область
|12,4
|41,18
|Миколаївська область
|19
|45,8
|Одеська область
|14,74
|41,75
|Полтавська область
|20,35
|48,84
|Рівненська область
|14,1
|46,74
|Сумська область
|19,2
|48,1
|Тернопільська область
|12,46
|42,49
|Харківська область
|17,09
|45,98
|Херсонська область
|18,88
|43,78
|Хмельницька область
|16,68
|46,94
|Черкаська область
|19,7
|47,46
|Чернівецька область
|10,43
|36,16
|Чернігівська область
|20
|48,69
|м. Київ
|15,6
|46,47
Нагадаємо, станом на 11.00 явка виборців в Україні становила 16,33%. Найактивніше голосували жителі Луганської та Запорізької областей.
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