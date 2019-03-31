Сьогодні в Україні відбувалося голосування на виборах президента, фото:Юрій Конкевич / Ракурс

https://racurs.ua/ua/n120137-centrvyborchkom-nazvav-pokaznyk-yavky-na-sogodnishnih-vyborah.html

Ракурс

Центральна виборча комісія на своєму сайті почала публікувати інформацію про явку на сьогоднішніх виборах президента станом на 20.00.

Наразі вже відомо показники явки на двох округах.

Останні дані ЦВК щодо активності виборців у регіонах України Регіон Активність виборців на 11 годину (%) Активність виборців на 15 годину (%) Активність виборців на 20 годину (%) Пo Україні 16,63 45,11 46,54 Пo Україні (без врахування ЗВО) 16,63 45,11 46,54 Вінницька область 16,98 46,34 Волинська область 14,82 48,21 Дніпропетровська область 19,49 48,74 Донецька область 18,17 44,35 33,27 Житомирська область 16,28 47,13 Закарпатська область 8,3 29,35 Запорізька область 20,74 49,09 Івано-Франківська область 11,51 38,52 Київська область 17,81 46,81 Кіровоградська область 20,05 47,08 Луганська область 20,6 44,49 50,26 Львівська область 12,4 41,18 Миколаївська область 19 45,8 Одеська область 14,74 41,75 Полтавська область 20,35 48,84 Рівненська область 14,1 46,74 Сумська область 19,2 48,1 Тернопільська область 12,46 42,49 Харківська область 17,09 45,98 Херсонська область 18,88 43,78 Хмельницька область 16,68 46,94 Черкаська область 19,7 47,46 Чернівецька область 10,43 36,16 Чернігівська область 20 48,69 м. Київ 15,6 46,47

Нагадаємо, станом на 15.00 явка виборців в Україні склала 45,11%. Тоді найактивніше голосували жителі Чернігівської (48,69%), Дніпропетровської (48,74%) та Полтавської (48,84%) областей.