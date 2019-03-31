Порошенко об экзит-полах: Судьба свела меня с марионеткой Коломойского

Президент Петр Порошенко прокомментировал результат Национального экзит-пола. Фото: Ukranews

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Президент Петр Порошенко прокомментировал результат Национального экзит-пола, согласно которому он занял второе место в первом туре гонки за кресло главы государства на следующие 5 лет, а опередил его Владимир Зеленский.

«Спасибо украинцам, которые во всем разобрались, отделили зерна от плевел. Спасибо за то, что, судя по экзит-полам, предоставили возможность продолжить борьбу за Украину во втором туре в то время, как Москва надеялась на свою победу уже сегодня», — подчеркнул Порошенко.

По его словам, такой острой конкуренции, как во время избирательной кампании 2019 года, в Украине еще не было ни на одних выборах.

«Судьба свела меня, и я не стесняюсь сказать об этом, с марионеткой Коломойского», — заявил Порошенко.

Также глава государства выразил убеждение, что уже сейчас украинцы твердо поддержали курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и окончательную независимость от России.