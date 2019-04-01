Вибори президента: в Польщі, Німеччині й Італії проголосувало найбільше українців

За кого проголосували українці за кордоном. Фото: Ukranews.com

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Результати голосування українців за кордоном обробили у Центральній виборчій комісії. Згідно даним, більшість українців підтримали чинного голову держави.

Наразі вже оброблено 98,01% протоколів з результатами голосування українців за кордоном, члени комісії ще продовжують працювати з документами з Польщі та США, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з обробленими даними, більшість українців за кордоном підтримали чинного президента України Петра Порошенка, за нього віддали 38,58% голосів, на другому — Володимир Зеленський з 26,14%, на третьому — Анатолій Гриценко з 10,61%, далі Ігор Смешко з 6,66%, а замикає п’ятірку лідерів Руслан Кошулинський з 4,66%.

Найбільшу підтримку Порошенко отримав серед українців, які голосували в Австралії, Австрії, Азербайджані, Алжирі, Єгипті, Аргентині, Греції, Ізраїлі, Кувейті, Ірландії, Ірані, Італії, Канади, КНР, Бельгії, Данії, Іспанії, Марокко, Нідерландах, Саудівській Аравії, Норвегії, Таїланді, Швеції, Литві, Лівані, Малайзії, Мексиці, ОАЕ, ПАР, Португалії, Болгарії, Індії, Казахстані, Кіпрі, Кореї, Македонії, Сінгапурі, Словенії, Узбекистані, Хорватії, Чилі, Румунії, В'єтнамі, Великій Британії, Німеччині, Тунісі, Туреччині, Франції, Фінляндії, Чорногорії, Швейцарії, Японії.

Зеленського підтримали українці у Грузії, Конго, Катарі, Йорданії, Киргизії, Латвії, Білорусі, Вірменії, Кубі, Перу, Польщі, Сербії, Словаччині, Туркменістані, Угорщині, Бразилії, Чехії.

Українці, які голосували у Естонії та Молдові віддали більшість своїх голосів за Юрія Бойко.

Найбільш активними виявилися українці, які проживають в Польщі (взяли участь 7 150 осіб), а також в Німеччині (7147 осіб) і в Італії (5312 осіб).

Нагадаємо, раніше стало відомо, за кого проголосували українці у Білорусі.