У Білорусі голосували 749 громадян України. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n120156-prezydentski-vybory-stalo-vidomo-za-kogo-progolosuvaly-ukrayinci-v-bilorusi.html

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Дільнична комісія закордонного округу в столиці Білорусі Мінську завершила підрахунок голосів.

Участь у голосуванні взяли 749 українців. Результати опрацьованих протоколів свідчать, що за актора Володимира Зеленського проголосувала найбільша кількість — 281 громадянин. За чинного президента Петра Порошенка голоси віддали 206 виборців, за Юрія Бойка — 58, за Олександра Вілкула — 56, Ігоря Смешка — 43, Анатолія Гриценка — 42, а за Юлію Тимошенко — 31. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Дільнична комісія отримала жодних скарг, четверо спостерігачів, які стежили за волевиявленням українців, не зафіксували порушень. За словами спостерігача від Світового конгресу українців Валентина Логвiна, вибори на дільниці пройшли прозоро й організовано.

Нагадаємо, в Україні станом на 20.00 в день виборів явка виборців становила майже 64% по всій території країни.

Станом на 2.00 1 квітня Центрвиборчком опрацював 9,12% протоколів. Результати опрацьованих бюлетенів свідчать, що в президентській гонці лідирує шоумен Володимир Зеленський. Чинний глава держави Петро Порошенко йде другим, а лідер «Бітьківщини» Юлія Тимошенко замикає трійку лідерів.