Президентські вибори: на дільницях в Азербайджані, Естонії та Вірменії розпочалося голосування / Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n120099-prezydentski-vybory-na-dilnycyah-v-azerbaydjani-estoniyi-ta-virmeniyi-rozpochalosya-golosuvannya.html

Ракурс

Голосування на виборах президента України 31 березня розпочалося на закордонних виборчих дільницях Азербайджану, Вірменії та Естонії. Про це повідомляють українські дипломати у Twitter.

Зокрема, триває голосування на закордонних виборчих дільницях при посольствах України у Вірменії та Азербайджані.

«Розпочалося голосування на виборчій дільниці при посольстві України в Азербайджані. Настрій — позитивний! Усім — гарного дня!», — написав у Twitter український дипломат Владислав Каневський.

Також відомо, що виборча дільниця № 900015, розташована в посольстві у Вірменії о 8.00 за місцевим часом розпочала роботу. На ній також вже проголосували перші українці. Про це інформує прес-служба українського посольства.

«Важливий день. Закордонна виборча дільниця у посольстві України в Естонії працює та вже прийняла перших виборців», — написала у Twitter посол України в Естонії Мар’яна Беца.

Нагадаємо, «Ракурс» веде онлайн-хроніку виборів президента України.