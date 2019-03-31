Президентские выборы: на участках в Азербайджане, Эстонии и Армении началось голосование (ФОТО)

Президентские выборы: на участках в Азербайджане, Эстонии и Армении началось голосование

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Ракурс

Голосование на выборах президента Украины 31 марта началось на избирательных участках в Азербайджане, Армении и Эстонии. Об этом сообщают украинские дипломаты в Twitter.

«Началось голосование на избирательном участке при посольстве Украины в Азербайджане. Настроение — положительное! Всем — хорошего дня!», — написал в Twitter украинский дипломат Владислав Каневский.

Также известно, что избирательный участок № 900015, расположенный в посольстве в Армении в 8.00 по местному времени начал работу. На нем также уже проголосовали первые украинцы. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства.

«Важный день. Заграничный избирательный участок в посольстве Украины в Эстонии работает и уже принял первых избирателей», — написала в Twitter посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

Напомним, «Ракурс» ведет онлайн-хронику выборов президента Украины.