Всемирно известная экоактивистка Грета Тунберг получила престижную награду «Золотая камера». Фото: RFI

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Ракурс

Шведская 16-летняя активистка экодвижения Грета Тунберг вчера получила престижную награду «Золотая камера». Ранее девушку с синдромом Аспергера выдвинули на Нобелевскую премию мира за ее вклад в борьбу с изменениями климата на планете.

Свою награду Тунберг посвятила активистам, которые защищают Хамбахский лес в Германии. Воспользовавшись получением награды, школьница призвала известных персон привлечь внимание к проблемам экологии. В свою очередь, учредители премии заметили, что девушка быстро стала иконой молодежного протестного движения. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Грета Тунберг получила известность благодаря своим демонстрациям против изменения климата. Каждую пятницу школьница бросает учебное заведение, чтобы вместо уроков устраивать пикеты.

Девушку приглашали с выступлением на 24-ю Всемирную конференцию ООН по защите климата и поприсутствовать на 49-м Всемирном экономическом форуме в Давосе. В прошлом году она вошла в топ-25 самых влиятельных подростков мира, а в этом году она стала женщиной года по версии одного из журналов Швеции.

Как ранее сообщал «Ракурс», 15 марта Грета Тунберг инициировала масштабную протестную акцию, которая охватила более 100 стран мира. На митинги за защиту экологии вышли школьники и студенты, а сама экоактивистка в это время принимала участие в протестных акциях в Германии.