Выборы-2019: вдова сенатора Джона Маккейна проверяет избирательный участок в Киеве / Фото: Novoye-Vremya

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Ракурс

Во время сегодняшнего голосования на выборах президента в составе миссии американских наблюдателей в Киеве находится вдова американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна Синди. Об этом она написала в Twitter.

Наблюдатели из США прибыли на один из участков в центре украинской столицы. Они осмотрели помещения для голосования и проверили, как опломбировывают урны для голосования.

Синди Маккейн напомнила, что ее муж решительно поддерживал Украину в ее борьбе за свободу.

«Джон был сторонником народа Украины в его борьбе за свободу. Он назвал свой 13-й визит на Евромайдан „одним из самых трогательных событий, которые ему удалось пережить“… Теперь я понимаю, почему он любил Украину», — написала Синди Маккейн.

Вдова американского сенатора Синди Маккейн будет работать наблюдателем на выборах президента Украины в составе миссии, организованной Международным республиканским институтом США (IRI) и Институтом имени Маккейна университета штата Аризона. Ранее Синди отметила, что для нее честь быть в составе миссии наблюдателей IRI.

Напомним, «Ракурс» ведет онлайн-хронику выборов президента Украины.