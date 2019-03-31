Вибори-2019: вдова сенатора Джона Маккейна інспектує київську дільницю Фото: Novoye-Vremya

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Ракурс

Під час сьогоднішнього голосування на виборах президента у Києві в складі місії американських спостерігачів перебуває вдова американського сенатора та друга України Джона Маккейна Сінді. Про це вона написала у Twitter.

Спостерігачі зі США прибули на одну із дільниць у центрі Києва. Вони оглянули приміщення для голосування та перевірили, як опломбовують скриньки.

Сінді Маккейн нагадала, що її чоловік рішуче підтримував Україну в боротьбі за свободу.

«Джон був прихильником народу України у його боротьбі за свободу. Він назвав свій 13-й візит на Євромайдан „однією із найбільш зворушливих подій, які йому вдалося пережити“… Тепер я розумію, чому він любив Україну», — написала Сінді Маккейн.

Вдова американського сенатора Сінді Маккейн працюватиме спостерігачем на виборах президента України у складі місії, організованій Міжнародним республіканським інститутом США (IRI) та Інститутом імені Маккейна університету штату Арізона. Раніше Сінді зазначила, що для неї честь бути у складі місії спостерігачів IRI.

Нагадаємо, «Ракурс» веде онлайн-хроніку виборів президента України.