Вибори президента: виборчі дільниці відкрилися в Україні / Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n120090-vybory-prezydenta-v-ukrayini-vidkrylysya-vyborchi-dilnyci.html

Ракурс

Перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Попередні результати виборів (екзит-поли) будуть оприлюднені одразу по завершенні голосування, проте офіційні результати Центральна виборча комісія оголосить у період між першим та 10 квітня. Якщо внаслідок першого туру жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, то другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня.

Традиційно до 18 квітня різні соціологічні центри оприлюднюватимуть президентські рейтинги, 19 квітня відбудуться телевізійні дебати між кандидатами, а в неділю, 21 квітня, українці знову голосуватимуть. ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня.

Нагадаємо, президентська виборча кампанія в Україні тривала 90 днів. 9 лютого було оголошено список 44-х претендентів на пост глави держави. ЦВК відмовила в реєстрації більш ніж 40 кандидатам. Згодом ще п’ятеро кандидатів відмовилися від участі в перегонах. 8 березня було затверджено текст бюлетеня із 39 кандидатами. Нещодавно Сергій Тарута заявив, що підтримує Юлію Тимошенко, а Олександр Мороз передумав брати участь у виборах.

Загалом із 39 кандидатів 35 складають чоловіки і лише чотири — жінки. 19 кандидатів у президенти висували політичні партії, 20 є самовисуванцями, 18 не входять до складу будь-якої політсили. З усіх кандидатів 14 є народними депутатами, двоє безробітними (Роман Насіров забув вказати місце роботи).

Якщо за результатами голосування у першому турі жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, то другий тур виборів повинен відбутися 21 квітня. Інавгурація новообраного президента України повинна бути проведена у період з травня до 3 червня.