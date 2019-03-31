День виборів в Україні почався з переходу на літній час. Фото: Правда-ТВ

https://racurs.ua/ua/n120096-den-vyboriv-v-ukrayini-pochavsya-z-perehodu-na-litniy-chas.html

Ракурс

День виборів в Україні ознаменувався переходом на літній час. О 3.00 ночі стрілки годинника були переведені на годину вперед. Перехід на літній (зимовий) час практикується з 1996 року. Згідно з постановою Кабміну стрілки годинника переводять в останню неділю березня.

За зимовим часом українці почали жити 28 жовтня минулого року. Переведення годинника раніше практикувалося в понад 70 країнах, серед яких майже всі країни Європейського Союзу (ЄС). У серпні минулого року Єврокомісія запропонувала відмовитися від сезонних змін часу в 2019 році.

Днями депутати Європарламенту проголосували за те, щоб припинити змінювати час восени і навесні. Рішення набуде чинності з 2021 року в усіх країнах ЄС.

Зазначимо, що за літнім часом в Європі вже живуть Білорусь, Ісландія і Росія. Україна це рішення прийняла в 2011 році, але потім його скасували.

В «Укрзалізниці» вже повідомили, що з сьогоднішнього дня поїзди почнуть курсувати за новим часом. У квитках пасажирів час відправлення вказується вже з урахуванням змін.

В Україні сьогодні пройдуть вибори президента. Виборчі дільниці на території країни відкриються о 8.00 і працюватимуть до 20.00.

Як раніше повідомляв «Ракурс», за кордоном українці вже почали голосувати. Перша виборча дільниця відкрилася в Австралії о 23.00 за київським часом.