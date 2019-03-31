День выборов в Украине начался с перехода на летнее время. Фото: Правда-ТВ

https://racurs.ua/n120096-den-vyborov-v-ukraine-nachalsya-s-perehoda-na-letnee-vremya.html

Ракурс

День выборов в Украине ознаменовался переходом на летнее время. В 3.00 ночи стрелки часов были переведены на час вперед. Переход на летнее (зимнее) время практикуется с 1996 года. Согласно постановлению Кабмина стрелки часов переводят в последнее воскресенье марта.

По зимнему времени украинцы начали жить 28 октября прошлого года. Перевод часов ранее практиковался более чем в 70 странах среди которых почти все страны Европейского Союза (ЕС). В августе прошлого года Еврокомиссия предложила отказаться от сезонных изменений времени в 2019 году.

На днях депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы прекратить изменять время осенью и весной. Решение вступит в силу с 2021 года во всех странах ЕС.

Отметим, что по летнему времени в Европе уже живут Беларусь, Исландия и Россия. Украина данное решение приняла в 2011 году, но затем его аннулировали.

В «Укразализныци» уже сообщили, что с сегодняшнего дня поезда начнут курсировать по новому времени. В билетах пассажиров время отправления указывается уже с учетом изменений.

В Украине сегодня пройдут выборы президента. Избирательные участки на территории страны откроются в 8.00 и будут работать до 20.00.

Как ранее сообщал «Ракурс», за границей украинцы уже начали голосовать. Первый избирательный участок открылся в Австралии в 23.00 по киевскому времени.