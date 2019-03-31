Выборы президента: в Украине открылись избирательные участки / Фото: Ракурс

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Ракурс

Первый тур выборов президента в 8.00 воскресенья 31 марта стартовал в Украине. Сегодня граждане в течение дня будут голосовать за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

Предварительные результаты выборов (экзит-полы) будут обнародованы после завершения голосования, однако официальные результаты Центральная избирательная комиссия объявит в период между первым и 10 апреля. Если в результате первого тура ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур выборов президента состоится 21 апреля.

Традиционно до 18 апреля различные социологические центры снова будут публиковать президентские рейтинги, 19 апреля состоятся телевизионные дебаты между кандидатами, а в воскресенье, 21 апреля, украинцы во второй раз будут голосовать. ЦИК должен установить окончательные результаты выборов до 1 мая.

Напомним, президентская избирательная кампания в Украине длилась 90 дней. 9 февраля был оглашен список 44-х претендентов на пост главы государства. ЦИК отказал в регистрации более 40 кандидатам. Впоследствии еще пять кандидатов отказались от участия в гонке. 8 марта был утвержден текст бюллетеня с 39 кандидатами. Недавно Сергей Тарута заявил, что поддерживает Юлию Тимошенко, а Александр Мороз передумал участвовать в выборах.

Всего из 39-ти кандидатов в выборах участвую только четыре женщины. 19 кандидатов в президенты выдвигали политические партии, 20 являются самовыдвиженцами, 18 не входят в состав какой-либо политсилы. Из всех кандидатов 14 — народные депутаты, двое — безработные (и Роман Насиров забыл указать место работы).

Если по результатам голосования в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур выборов должен состояться 21 апреля. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна быть проведена в период с мая по 3 июня.