Всесвітньо відома екоактивістка Грета Тунберг отримала престижну нагороду «Золота камера». Фото: RFI

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Ракурс

Шведська 16-річна активістка екоруху Грета Тунберг вчора отримала престижну нагороду «Золота камера». Раніше дівчину з синдромом Аспергера висунули на Нобелівську премію миру за її внесок в боротьбу зі змінами клімату на планеті.

Свою нагороду Тунберг присвятила активістам, які захищають Хамбахський ліс у Німеччині. Скориставшись отриманням нагороди, школярка закликала відомих персон привернути увагу до проблем екології. У свою чергу, засновники премії помітили, що дівчина швидко стала іконою молодіжного протестного руху. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Грета Тунберг здобула популярність завдяки своїм демонстраціям проти змін клімату. Щоп’ятниці школярка покидає навчальний заклад, щоб замість уроків влаштовувати пікети.

Дівчину запрошували з виступом на 24-ю Всесвітню конференцію ООН з питань захисту клімату і бути присутньою на 49-му Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Торік вона увійшла в топ-25 найвпливовіших підлітків світу, а цього року вона стала жінкою року за версією одного з журналів Швеції.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 15 березня Грета Тунберг ініціювала масштабну протестну акцію, яка охопила понад 100 країн світу. На мітинги за захист екології вийшли школярі і студенти, а сама екоактівістка в цей час брала участь в протестних акціях в Німеччині.