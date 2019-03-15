Всемирная забастовка школьников против пагубного влияния на климат охватила более 100 стран. Фото: twitter/audreygarric

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На всемирную забастовку вышли школьники и студенты более 2 тыс. городов в 123-х странах мира. Они выступают против изменения климата. Бастующие требуют, чтобы правительство обратило внимание на экологию, ведь глобальное потепление больше всего скажется на будущем поколении.

В зависимости от стран количество бастующий варьируется от нескольких десятков до нескольких тысяч. Протестующие школьники во Франции заблокировали штаб-квартиру крупнейшего в стране банка Societe Generale, аргументировав тем, что действия учреждения вредны для климата. Об этом сообщают euronews.

Демонстрации замечены также в США, Великобритании, Бангладеш, Австралии, Индии, Иране, и был анонс о митинге в четырех городах России.

Среди лозунгов активистов особенно выделяются сравнение изменений климата с Волан-де-Мортом (злой волшебник из серии о Гарри Поттере), а также вопрос детей, зачем им учиться, если будущее может не наступить. Многие бастующие из-за сегодняшних демонстраций не пошли в школу.

Всемирная забастовка является частью экологического движения, которое запустила 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг. В этом году девушка, согласно опросам в честь Международного женского дня в Швеции, стала женщиной года. Вчера Тунберг опубликовала призыв выйти на улицы, а сегодня шествия проходят в Европе, Азии, США и Океании.

Главное требование демонстрантов, чтобы правительство стран вспомнило о Парижском договоре по климату, согласно которому страны обязуются внести изменения в рамках борьбы против глобального потепления.

Ранее сообщалось, что лидера движения Грету Тунберг депутаты Швеции и Норвегии выдвинули на Нобелевскую премию мира.