Нобелевская премия: шведскую школьницу номинировали за вклад в экологическое движение. Фото: sib-catholic

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На Нобелевскую премию мира в этом году выдвинули 16-летнюю школьницу из Швеции. Грета Тунберг с прошлого лета устраивает протесты с целью напомнить политикам о Парижском соглашении по климату. К призыву начать выполнять соглашение присоединились тысячи школьников по всей Европе.

На престижную премию девушку выдвинули депутаты Швеции и Норвегии, подчеркнув, что школьница создала движение, которое важно для всей планеты. Об этом сообщает Aftonbladet, передает РБК.

В интервью с местным изданием Тунберг призналась, что выдвижение на такую премию очень почетно.

Все началось в августе прошлого года, когда Тунберг провела перед зданием парламента в столице Швеции (Стокгольм) так называемую «школьную забастовку». Затем каждую пятницу школьница приходила под стены Риксдага (парламент Швеции), требовала начать выполнять условия Парижского договора и отказывалась ходить в школу без соглашения политиков. Своим примером Тунберг вызвала волну протестов школьников во всей Европе.

Так, в конце февраля школьница провела акцию в Берлине, которая собрала около 4 тыс. человек. В связи с такой активной гражданской позицией девушку поприветствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

Также Тунберг приглашали в ООН на конференцию по вопросам климата и в Давос на Всемирный экономический форум. В Международный женский день СМИ Швеции провели опрос, согласно которому Тунберг стала женщиной года.

Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году представителями 170 стран. Документ включает в себя условия по сдерживанию глобального потепления, в частности, проведение технологического перевооружения и адаптацию к изменениям климатических условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет выполнять эти условия, так как при их реализации 2,7 млн американцев потеряют работу к 2025 году.

Как ранее сообщалось, самого Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира в середине февраля за его усилия в налаживании отношений между Северной и Южной Кореей.