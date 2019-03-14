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Вятрович отреагировал на уголовное дело, заведенное против него в РФ, фото — Укринформ

«Российская лихорадка — беспощадна»: Вятрович отреагировал на уголовное дело, заведенное против него в РФ

14 мар 2019, 10:43
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Следственный комитет РФ возбудил дело против председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Его обвиняют «в реабилитации нацизма», в частности, в отрицании принадлежности украинских националистов к войскам СС и их участия в военных преступлениях.

Следственный комитет добивается уголовного наказания Вятровича, сообщил 14 марта сайт этого ведомства. Уголовное дело возбудили по факту реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

Россияне считают, что Вятрович с ноября 2014 года и до сих пор осуществляет «систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников гитлеровской коалиции, в том числе о принадлежности украинских националистов к войскам СС и их участии в военных преступлениях против мирного населения».

Глава УИНП уже отреагировал в Фейсбук на открытие этого дела в РФ.

«Российская лихорадка — беспощадна», — кратко резюмировал Вятрович.

В прошлом году Вятрович назвал празднование 22 июня (начало нападения Германии на СССР в 1941 году) опасным для Украины.

Источник: Ракурс


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