Тело младенца нашли на свалке мусора в Луганской области. Фото: SakhaPress.ru

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Труп новорожденного ребенка нашли местные жители на свалке мусора в Рубежном Луганской области.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с коробкой от обуви. Именно в ней лежал труп новорожденного мальчика, сообщает пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Труп младенца отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты устанавливают причины смерти ребенка.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти новорожденного мальчика. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик повесился в Харьковской области. У школьника не было конфликтов ни с родителями, ни с одноклассниками. Правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.