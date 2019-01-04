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Ракурс
Ребенок повесился на Харьковщине. Фото: Podrobnosti.ua

Ребенок повесился на Харьковщине

4 янв 2019, 12:35
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Десятилетний мальчик повесился в Харьковской области. Его тело нашли по месту жительства.

Пятиклассник повесился в хозяйственной постройке в селе Александровское Кегичевского района, где он жил с семьей. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти, сообщают в пресс-центре полиции Харьковской области.

Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В рамках расследования установлено, что у мальчика не было конфликтов ни с одноклассниками, ни с родителями. Он воспитывался в благополучной семье, которая не состоит на учете в полиции.

По данному факту полицейские начали уголовное производство согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «Самоубийство».

Как сообщал «Ракурс», в октябре 2018 года в Украине за одни сутки три ребенка совершили самоубийство. Все они выпрыгнули из окон многоэтажек.

Источник: Ракурс


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