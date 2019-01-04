Дитина повісилася на Харківщині

Дитина повісилась на Харківщині. Фото: Podrobnosti.ua

https://racurs.ua/ua/n116451-dytyna-povisylas-na-harkivschyni.html

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Десятирічний хлопчик повісився в Харківській області. Його тіло знайшли за місцем проживання.

П’ятикласник повісився у господарській будівлі в селі Олександрівське Кегичівського району, де він мешкав із родиною. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили тіло хлопчика без видимих ознак насильницької смерті, повідомляють у прес-центрі поліції Харківської області.

Тіло загиблого було направлено на судово-медичну експертизу. У рамках розслідування встановлено, що хлопчик не мав конфліктів ні з однокласниками, ні з батьками. Він виховувався у благополучній родині, яка не перебуває на обліку в поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою «Самогубство».

Як повідомляв «Ракурс», у жовтні 2018 року в Україні за одну добу троє дітей скоїли самогубство. Всі вони вистрибнули з вікон багатоповерхівок.