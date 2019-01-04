Ураган «Пабук» в Таїланді: повені, масова евакуація туристів, скасування авіарейсів та перші жертви (ФОТО, ВІДЕО)

Ураган «Пабук» в Таїланді / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/ua/n116453-uragan-pabuk-v-tayilandi-poveni-masova-evakuaciya-turystiv-skasuvannya-aviareysiv-ta-pershi.html

Racurs.ua

Ураган «Пабук» сьогодні зранку досяг узбережжя південних провінцій Таїланду. «Пабук» (у перекладі з лаоської «гігантський сом») приніс сильні дощі, хвилі до 5−7 метрів заввишки та пориви вітру до 75 км/год.

Місцеві ЗМІ також повідомили про першу жертву урагану, якою став турист, що намагався врятувати дитину під час шторму. Напередодні багато місцевих мешканців прибережних провінцій на півдні країни покинули свої домівки. Загалом евакуювалися десятки тисяч осіб, пише Bangkok Post.

Райони уздовж узбережжя були уражені великими хвилями і штормовими вітрами, які повалили багато дерев, електроопор та пошкодили житлові будинки.

За прогнозами синоптиків, основний удар стихії припаде на берегову лінію провінції Накхонситхаммарат протяжністю 220 км. Видання The Phuket News повідомляє про повені у регіоні. В провінції Накхонситхаммарат закрито усі освітні установи та скасовано авіарейси, не працюють також й морські порти.

У туристичних регіонах Таїланду, попри ураган, продовжують залишатися багато іноземців, які не встигли евакуюватися.

Тропічний шторм стане першою загрозою для південних берегів Таїланду за майже 30 років.

Водночас нагадаємо, що зараз південними штатами США крокує крижаний шторм. Місцеві жителі публікують незвичні фото з Техасу, Арізони і Юти, на яких зображено засніжені кактуси та посушливі рівнини американських пустель.