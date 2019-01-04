Ураган «Пабук» в Таиланде: наводнения, массовая эвакуация туристов, отмены авиарейсов и первые жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Ураган «Пабук» в Таиланде / Фото: wikimedia

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Ураган «Пабук» сегодня утром достиг побережья южных провинций Таиланда. «Пабук» (в переводе с лаосского «гигантский сом») принес сильные дожди, волны до 5−7 метров высотой и порывы ветра до 75 км/ч.

Местные СМИ также сообщили о первой жертве урагана, которой стал турист, пытавшийся спасти ребенка во время шторма. Накануне многие местные жители прибрежных провинций на юге страны покинули свои дома. Всего эвакуировались десятки тысяч человек, пишет Bangkok Post.

На районы вдоль побережья налетели огромные волны и штормовые ветра, которые повалили много деревьев, электроопор, были повредили также жилые дома.

Согласно прогнозам синоптиков, основной удар стихии придется на береговую линию провинции Накхонситхаммарат протяженностью 220 км. Издание The Phuket News сообщает о наводнениях в регионе. В провинции Накхонситхаммарат закрыты все образовательные учреждения и отменены авиарейсы, не работают также и морские порты.

В туристических регионах Таиланда, несмотря на ураган, продолжают оставаться много иностранцев, которые не успели эвакуироваться.

Тропический шторм станет первой угрозой для южных берегов Таиланда за почти 30 лет.

В то же время напомним, что сейчас южными штатами США шагает ледяной шторм. Местные жители публикуют необычные фото из Техаса, Аризоны и Юты, на которых изображены заснеженные кактусы и побелевшие равнины американских пустынь.