Погибший в 2015 году соучредитель "Азова" Ярослав Бабич, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/n119448-ubiystvo-souchreditelya-azova-jena-babicha-zayavila-o-prichastnosti-nardepov-i-vysshego.html

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Убийц бывшего начальника юридической службы полка «Азов» Ярослава Бабича и причастных к этому преступлению лиц удалось установить, заявила его жена Лариса Бабич. Она также призвала Службу безопасности Украины возобновить расследование соответствующего уголовного производства.

Вдова Бабича просит забрать дело об убийстве мужа из полиции и передать СБУ, а также предоставить охрану ее семье. Об этом жена погибшего сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве, передают «Українські новини».

Бабич вместе с друзьями мужа провела параллельное расследование и утверждает, что вышла на убийц и лиц, тормозивших следствие.

«Убийцей моего мужа является Сергей Коротких, позывной Боцман. Люди из „Азова“ рассказали, что он даже хвастался этим убийством», — сообщила жена погибшего.

Коротких (Боцман) — один из руководителей «Национального корпуса» и «Национальных дружин». Лариса Бабич считает, что ее мужа убили в результате конфликта среди руководителей «Азова», связанного с деньгами.

По ее словам, уничтожить доказательства и материалы производства распорядился экс-начальник полиции Киевской области, а ныне замминистра внутренних дел Вадим Троян. В частности, уничтожены все данные из ноутбука Бабича.

Жена погибшего считает, что препятствовал расследованию также экс-советник министра внутренних дел, нардеп Антон Геращенко. Он полагал, что расследование вдовы компрометирует полк «Азов».

Кроме того, по ее словам, причастны к торможению дела глава МВД Арсен Аваков и лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий.

«Информацию о причастности указанных лиц готовы подтвердить 30 свидетелей», — сказала Лариса Бабич.

Один из них, экс-боец «Азова» Олег Однороженко, вследствие угроз скрывается за границей. Его брата жестоко избили в Сумах неизвестные.

Тело Бабича нашли в его доме в Буче 25 июля 2015 года. Труп был подвешен к «шведской стенке» в детской комнате. В крови Бабича обнаружили 1,8 промилле алкоголя, хотя боец ​​"Азова" ранее сознательно не употреблял спиртного. Из квартиры пропали ценные вещи, а отпечатки пальцев преступники стерли.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство), но потом закрыла его, утверждая, что Бабич совершил самоубийство. Прокуратура дважды обязывала полицию возобновить расследование обстоятельств смерти азовца, что в итоге было сделано. Но расследование замерло, поскольку уже два года тянется назначенная следствием психолого-психиатрическая экспертиза Бабича.